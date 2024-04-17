WSJ: Иран начал эвакуацию персонала с военных объектов в Сирии 17.04.2024, 19:57

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Готовится к ответному удару Израиля.

Иран готовится к ответному удару Израиля и начал эвакуацию персонала с военных объектов в Сирии, сообщает WSJ со ссылкой на сирийских и иранских официальных лиц.

Представители сирийской службы безопасности заявили, что Корпус стражей исламской революции и марионетка Ирана группировка «Хезболла» сократили присутствие своих старших офицеров в Сирии.

По данным издания, иранский КСИР уже принял чрезвычайные меры для своих объектов по всей Сирии.

«Некоторые члены КСИР эвакуировали свои базы в Сирии, а другие делают это ночью, когда удары Израиля наиболее вероятны. Лишь несколько солдат остаются защищать арсеналы», — утверждает издание.