Под Сморгонью видели неопознанный летающий объект

Под Сморгонью видели неопознанный летающий объект4
- 17.04.2024, 20:08
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Фотофакт.
Утром 16 апреля в Сморгонский райотдел милиции поступило сообщение о том, что вблизи агрогородка Жодишки замечен подозрительный объект, сообщает shliah.by.
Оказалось, им был воздушный шар с привязанной картонной коробкой.
Вскрыв «груз», правоохранители обнаружили внутри сигареты.
Скорее всего, необычный способ «доставки» использовали контрабандисты. Сигареты уже изъяли сморгонские пограничники.
От Жодишек до границы с Литвой около 50 километров.