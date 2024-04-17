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Под Сморгонью видели неопознанный летающий объект

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  • 17.04.2024, 20:08
  • 4,628
Под Сморгонью видели неопознанный летающий объект

Фотофакт.

Утром 16 апреля в Сморгонский райотдел милиции поступило сообщение о том, что вблизи агрогородка Жодишки замечен подозрительный объект, сообщает shliah.by.

Оказалось, им был воздушный шар с привязанной картонной коробкой.

Вскрыв «груз», правоохранители обнаружили внутри сигареты.

Скорее всего, необычный способ «доставки» использовали контрабандисты. Сигареты уже изъяли сморгонские пограничники.

От Жодишек до границы с Литвой около 50 километров.

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