Конгрессмены предложили дать Украине дальнобойные ATACMS 3 17.04.2024, 20:40

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Они способны поражать цели на расстоянии до 300 км.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон предлагает Конгрессу обязать президента США Джо Байдена предоставить Украине ATACMS.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на соответствующий законопроект.

В документе предлагается возложить на президента Байдена обязательство передать Украине ATACMS большой дальности, «как только это будет возможно».

В зависимости от модификации дальность стрельбы может быть разной. К примеру, у базовой версии ATACMS block I (MGM 140A) она составляет только 165 км, а у ATACMS block IIA (MGM 164B) — уже 300 км.

Напомним, Украина еще в прошлом году запросила у США передачу дальнобойных ракет ATACMS, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 300 километров. Их наши военные могут запускать при помощи реактивных систем залпового огня HIMARS.

В октябре прошлого года наши защитники нанесли ракетный удар по аэродромам в Бердянске и Луганске. Россияне жаловались, что для этого были задействованы ракеты ATACMS. Позже в Белом доме подтвердили передачу Украине такого вооружения, но с дальностью до 165 километров.

При этом в американских СМИ писали, что такие ракеты были переданы в небольшом количестве.