СМИ: Путин утвердил план войны с Западом 11 18.04.2024, 7:41

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Пока гибридной.

Российская пропаганда в США и Европе, агрессивная политика Министерства иностранных дел, заигрывание с Глобальным Югом с целью сформировать у него враждебное отношение к Западу и заставить поддержать Россию в ее стремлении переделать мировой порядок под себя и дружественные авторитарные режимы — все это части плана, одобренного высшим руководством России.

«Все действия на западном направлении должны быть подчинены задаче формирования условий для отказа коллективного Запада от антироссийского курса и выхода на модель сосуществования, гарантирующую безопасность России и ее союзников», — говорится в документе МИД РФ для служебного пользования, формулирующего «приоритетные направления работы… в свете утверждения новой Концепции внешней политики Российской Федерации».

Владимир Путин своим указом утвердил концепцию 31 марта 2023 г. В ней говорится: «Внешняя политика России носит миролюбивый, открытый, предсказуемый, последовательный, прагматичный характер, основанный на уважении общепризнанных принципов и норм международного права и стремлении к равноправному международному сотрудничеству в целях решения общих задач и продвижения общих интересов». Но 11 апреля на заседании коллегии МИД было принято постановление, которое раздает центральному аппарату, загранучреждениям и подведомственным организациям министерства поручения совсем иного рода.

Фактически документ, который газете The Washington Post предоставила одна из европейских разведок, описывает направления гибридной войны, которую Россия ведет против западных стран:

Важно наладить механизм выявления уязвимых точек их [недружественных государств] внешней и внутренней политики с прицелом на выработку практических шагов по ослаблению противников России. Комплексное сдерживание недружественных стран должно осуществляться через наступательные информационные кампании и иные меры, согласованные в межведомственном формате и охватывающие военно-политическую, торгово-экономическую, информационно-психологическую, ценностную и другие сферы.

Развязанная Путиным и его режимом война против Украины рассматривается в постановлении как часть глобальной гибридной войны, которая должна привести к созданию мира, не основанного на гегемонии США. «Исход специальной военной операции во многом определит очертания будущего миропорядка», — говорится в документе.

Дипломаты рассматриваются как еще одно подразделение российской армии в этой войне. Чтобы добиться успеха в глобальной спецоперации, «на решения указанных задач должны быть переориентированы кадровые, финансовые и организационные ресурсы министерства» иностранных дел.

Среди выданных по итогам коллегии поручений — «разработать проект документа под условным названием «Концепция многополярного миропорядка» с изложением российского видения будущей архитектуры международного сотрудничества в различных областях с целью укрепления интеллектуального лидерства России в продвижении объединительной и конструктивной повестки дня на мировой арене».

Интеллектуальное лидерство дипломаты демонстрируют, стремясь сделать «безусловным приоритетом углубление взаимодействия со странами, поддержавшими либо сочувствующими СВО», «укреплять суверенитет государств Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки для их выхода из неоколониальной зависимости от Запада», «налаживать сеть финансово-экономических механизмов без участия Запада» и проч.

В документе также говорится о необходимости оценки той «добавленной стоимости», что Россия получает от участия в международных организациях, дается поручение подготовить предложения о «возможности изменения формата, приостановки или прекращения участия в их работе и финансировании, исходя из полезности таких структур для национальных интересов нашей страны». Судя по последним событиям, бесполезной, а возможно, и вредной для «национальных интересов» России была сочтена работа группы экспертов ООН, которая осуществляет контроль за ядерной и ракетной программой КНДР и соблюдением соответствующих санкций.

В марте 2024 г. Россия, которая теперь дружит с режимом Ким Чен Ына и закупает у него снаряды и ракеты, заблокировала продление работы функционировавшей 15 лет комиссии. Представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Москва таким образом отвечает на «все более наглые обвинения» Вашингтона и его союзников в отношении якобы представляющей ядерную угрозу Северной Кореи: «Такой опасный поворот событий в регионе подрывает фундаментальные интересы Российской Федерации в сфере национальной безопасности. Работа комиссии все больше играет на руку западным подходам».

«Ведущий российский научный работник, имеющий тесные связи с высокопоставленными российскими дипломатами» подтвердил WaPo: решение по группе экспертов ООН — это «четкий сигнал», что закрепленные секретным постановлением поручения уже реализуются. Под научным работником может иметься в виду представитель Московского государственного института международных отношений (МГИМО) при МИДе; коллегия поручила вузу «обеспечить учет» обновленной концепции внешней политики в образовательной и научной деятельности «на постоянной основе».