Рой дронов поразил важный объект в российском Воронеже 2 18.04.2024, 7:47

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Над одним из районов города поднялся густой столб дыма.

В среду вечером, 17 апреля, в российском Воронеже снова неспокойно. В городе прогремел взрыв, после чего над одним из районов поднялся густой столб дыма, пишет obozrevatel.com.

Об этом сообщили местные паблики. По информации россиян, город находился под атакой дронов.

Отмечается, что после громких взрывов в Воронеже вспыхнул сильный пожар.

Предварительно загорелся ангар с пиломатериалами и станками. На месте работают три расчета пожарной охраны.

Впрочем, в российских пабликах пишут о прилете по местному нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ).

Как сообщают пропагандистские Telegram-каналы, дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежем обнаружен и подавлен украинский БПЛА самолетного типа. При падении беспилотника якобы повреждено промышленное здание.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Туда же отправились представители правительства региона и администрации города. После пожара на территории региона был объявлен режим опасности атаки БПЛА.