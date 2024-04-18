После ударов по аэродрому в Джанкое оккупанты перепрятали уцелевшие самолеты 18.04.2024, 8:59

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Однако эти тайники не подземные.

После ударов по военному аэродрому в Джанкое в оккупированном Крыму россияне решили переместить свои самолеты и вертолеты на аэродром в Кировское на востоке полуострова.

Об этом в эфире «Мы — Украина» рассказал представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук.

По его словам, атака на аэродром вызвала злость у россиян, потому что они не могут защитить свои аэродромы и понимают, что процесс демилитаризации Крыма продолжаются.

«Насколько известно, самолеты и вертолеты россияне переместили на аэродром в Кировское. Это по предварительной информации. У них там достаточно объектов, где эти самолеты можно спрятать. Я думаю, время задуматься россиянам, что эти самолеты под землю они спрятать не смогут, потому что просто не успеют. Будут проводить соответствующие мероприятия, пытаться обезопасить самолеты от таких ударов, но уверен, что ничего не удастся», — отметил он.

Спикер Украинской добровольческой армии Юг призвал жителей Крыма и в дальнейшем держаться подальше он военных объектов.

«Те, крымчане, которые были гражданами Украины, я надеюсь кто-то из них скрыл паспорт Украины. Я думаю, время стереть пыль с него. А в отношении тех, кто приехал после 2014 года, им надо задуматься над тем, что надо возвращаться. Единственный вопрос — в какие регионы», — добавил Братчук.

Удар по аэродрому в Джанкое

Утром 17 апреля в сети начали публиковать видео взрывов и пожара в районе аэродрома в Джанкое. Местные паблики предположили, что горит действующий государственный аэродром в Крыму, где дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа, три авиационные эскадрильи.

Таблоид The Sun написал, что по военному аэродрому ударили американской баллистической ракетой ATACMS. В издании отметили, что ракета попала в склад боеприпасов.

Defense Express сообщил, что вероятнее всего целью ночной атаки на аэродром в Крыму были самолеты, вертолеты или установки ПВО С-300 / С-400.

17 апреля Telegram-канал «Досье Шпиона» сообщил, что удар по авиабазе в Джанкое был нанесен двумя ракетами ATACMS.