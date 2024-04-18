«Белорусская Голландия»: в TikTok показали поле из тюльпанов на Брестчине

«Белорусская Голландия»: в TikTok показали поле из тюльпанов на Брестчине1
- 18.04.2024, 9:41
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Пользователи удивились.
Пользователь TikTok показал невообразимое — огромные плантации цветущих тюльпанов. Притом ни где-то там, а у нас в Беларуси, на Брестчине. Правда, поверили в это далеко не все, пишет telegraf.news.
В комментариях к ролику люди писали, что это действительно в Брестской области, в агрогородке Тышковичи. А автор добавил: фермерское хозяйство «Находка Полесья».
«Я живу в 25 километрах от этого места, город Дрогичин. Да, это правда, у нас растёт такая красота», — подтвердила женщина.
«А я и не знала,что у нас в Беларуси такая красота растёт», — удивилась другая белоруска, на что автор видео ответил: «Для этого я здесь, показать людям красоту нашей страны».
@user5909582819940 #интересныеместа ♬ оригинальный звук - Виктория Барс
«Зачем столько»? — задал вопрос один из мужчин.
«Женщин радовать», — написали ему в ответ.
Также в обсуждении пользователи соцсети называли море тюльпанов «белорусской Голландией» и благодарили всех, кто причастен к выращиванию такой красоты.