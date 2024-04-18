Алла Пугачева вместе с семьей срочно покинула Израиль

Алла Пугачева вместе с семьей срочно покинула Израиль1
- 18.04.2024, 10:10
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Названа причина.
Легендарной российской певице Алле Пугачевой, которая осуждает вторжение РФ в Украину и уехала с семьей жить в Израиль, исполнилось 75 лет. Примадонна все же решила праздновать такую солидную дату.
Как сообщает российское СМИ «360», артистка с родными отправилась на Кипр и там готовит банкет.
Мужа Пугачевой Максима Галкина вчера заметили возле семейного пентхауса, который артисты приобрели в 2017 году. Юморист направлялся в ресторан Pyxida, который специализируется на морской кухне.
Предполагается, что именно на Кипре Алла Пугачева соберет всех друзей и отметит свой юбилей.