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Комбат ВСУ: Россияне начали применять новую тактику на Донбассе

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  • 18.04.2024, 11:08
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Комбат ВСУ: Россияне начали применять новую тактику на Донбассе

Украинский командир оценил вероятность масштабного наступления.

На Бахмутском направлении у оккупантов пока нет нужной концентрации сил, чтобы провести большое наступление.

Об этом в эфире телеканала «Мы-Украина» рассказал заместитель командира батальона 5-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Алексей Тарасенко.

Он отметил, что враг продолжает давить небольшими группами, используя артиллерию, FPV-дроны и отдельные единицы бронетехники.

«Сейчас явно нет концентрации, необходимой для большого наступления живой силы и техники», – рассказал Алексей Тарасенко. По его словам, во время атак агрессор использует по одной боевой машине пехоты или по БМП и танку. Таким образом, отметил воин, российская армия пытается вклиниться в какой-то слабоконтролируемый участок, например где-то в лесу, высадить там несколько пехотинцев и пытаться продвигаться дальше.

Напомним, россияне с 4 апреля атакуют Часов Яр у Бахмута. Враг пытается оккупировать город по ряду причин, позволяющих ему получить успех в дальнейшем на фронте.

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