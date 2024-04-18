Самое роскошное китайское авто рассекретили до премьеры 1 18.04.2024, 11:09

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Авто этой марки пользуется Си Цзинпин.

Опубликованы первые фото FAW Hongqi L1. Роскошный представительский седан презентуют 25 апреля на автосалоне в Пекине. Об этом сообщает сайт CarNewsChina, пишет «Фокус».

Бренд Hongqi специализируется на выпуске дорогих премиальных авто. Именно авто этой марки пользуется китайский лидер Си Цзинпин.

Новый Hongqi L1 станет одной из самых дорогих моделей китайской марки. Ее стоимость превысит 300 тысяч долларов.

Седан является серийной версией концепткара Hongqi L-Concept. У него широкая решетка радиатора и большие фары. Кузов украшен хромированным декором, а 20-дюймовые диски — полированные.

Размеры FAW Hongqi L1 2024:

длина — 5353 мм;

ширина — 1998 мм;

высота — 1511 мм;

колесная база — 3260 мм;

масса — 2455 кг.

Новый Hongqi L1 будет доступен исключительно в гибридных версиях. Силовая установка с 3,0-литровым V6 твин-турбо развивает 395 л.с., а с 4,0-литровым V8 — 490 л.с. Обе модификации оснастят 8-ступенчатым автоматом, а привод может быть задним или полным.