«Это как если бы затопило проспект Независимости в Минске» 3 18.04.2024, 11:17

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Фото: Abdel Hadi Ramahi/Reuters

Белорус рассказал, как Дубай пережил ливень.

Во вторник 16 апреля на Дубай обрушилась непогода, совершенно нетипичная для Эмиратов – дождь был таким сильным, что за день выпало почти в три раза больше годовой нормы осадков. Дороги в городе затопило, под водой была даже взлетно-посадочная полоса в аэропорту.

Белорус Сергей (имя изменено по соображениям безопасности) видел все это своими глазами и рассказал «Белсату», как один из самых богатых городов планеты справлялся с природным катаклизмом.

«Это как если бы затопило проспект Независимости в Минске»

Началось все утром во вторник – когда Сергей поехал в офис, уже шел довольно не слабый дождь.

«Но тогда я еще смог доехать, поработать несколько часов и вернулся домой, так как видел, что по такой погоде нет смысла звать сотрудников в офис, тем более что власти объявили нерабочий день из-за непогоды, – рассказывает белорус. – Самое интересное началось после обеда – усилился ветер, дождь. К вечеру повсюду собралось так много воды, что все плавало, включая аэропорт».

В городе затопило дороги, дворы, в воде оказалось много машин – по словам Сергея, по состоянию на среду число поврежденных автомобилей шло на десятки тысяч.

«Основная дорога Дубая – шоссе шейха Зайда – была вся затоплена. Это, представьте, как проспект Независимости в Минске полностью затопило бы. Но здесь даже серьезнее, ведь у нас можно объехать проспект, а здесь не всегда это возможно», – рассказывает Сергей.

Инфраструктура Дубая оказалась полностью неготовой к такому сильному ливню – в городе нет ливневой канализации, отмечает наш собеседник. Государственные службы предупреждали людей, чтобы оставались дома, даже объявили нерабочий день во вторник. И даже на следующий день не все вернулись на работу – доехать все еще было невозможно в некоторых местах, хотя ночью со вторника на среду все успокоилось, и уже утро в среду было солнечным, без ветра и без единого облачка на небе. Частично заработало метро, которое остановилось во вторник.

«Я поехал в офис. Мне ехать как раз по шоссе шейха Зайда через почти весь Дубай. Так что своими глазами увидел затопленный город – очень много мест таких еще было, – рассказывает Сергей. – Много поврежденных машин, мусора и т. п. Видел видео, когда ветер срывал мебель с балконов и куда-то сносил, и это все потом где-то валялось. Выглядело как в фильмах про Апокалипсис. Но сейчас уже тепло, солнышко, ветра нет, очевидно, непогода закончилась, службы приводят город в порядок».

Наш собеседник живет в Дубае три года, и говорит, что такой дождь видел впервые.

«Здесь бывали ливни, я видел. И машины тоже плавали, но на этот раз все было намного масштабнее, – говорит Сергей. – Большинство проблем из-за того, что Дубай так построен, что рассчитан на 0 миллиметров осадков, а не более 230, выпавших во вторник. В Лондоне, например, за месяц выпадает около 80 миллиметров осадков. На Дубай за день вылилось как за три месяца беспрерывного дождя в Лондоне. Пишут, что последний раз подобное было 75 лет назад».

О пострадавших от ливня в Дубае не сообщается, и, по словам нашего собеседника, об этом можно и не узнать.

«Дубай был не эпицентром, намного серьезнее было в Омане – там много человек погибло. А пострадал ли кто у нас – неизвестно, и даже если бы они и были, никто не скажет, потому что здесь как в том Советском Союзе – всё всегда хорошо», – отмечает белорус.

Государственное информагентство Эмиратов WAM сообщало, что за день 16 апреля выпало 254,8 мм осадков – рекорд за 75 лет наблюдений. А как пишет Associated Press, годовая норма для Дубая – 94,7 мм.

Дубай расположен в сухом и жарком климате, осадки там нечасты. Поэтому много где отсутствует инфраструктура, чтобы справляться с наводнениями. Но из-за изменения климата ливни случаются там, где их практически не бывало. О жертвах потопа в Дубае не сообщают. Но в соседнем Омане за последние дни 18 человек погибли от потопов, в том числе 10 школьников.

Хотя в ближайшее время погода в Арабских Эмиратах обещает быть хорошей, в белорусских туристических фирмах не советуют спешить лететь туда отдыхать.