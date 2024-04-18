Эксперт: У ВСУ уже есть «альтернатива» ATACMS 18.04.2024, 12:20

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Для нанесения ударов по территории РФ.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал об украинской находчивости.

Если даже у Украины будут дальнобойные ракеты западного образца, то ВСУ, скорее всего, не разрешат их применять для ударов по военным целям на территории РФ, напомнил Александр Коваленко.

Именно поэтому Украине важно иметь свое оружие, пусть даже это будут модернизированные советские ракеты.

Военный эксперт рассказал, как Украина может частично компенсировать нехватку западного вооружения: «Можно взять советскую ракету и заменить у нее те части, которые морально и технически устарели. Общая концепция ракет остается неизменной: ракета есть ракета. Необходима замена тех или иных частей, уменьшение или увеличение веса той или иной компоненты, увеличение веса чего-нибудь, например, боевой части, чтобы она была более мощной, или замена двигателя на что-то более современное. Мы никогда не говорим о том, что если оружие старое, то его нельзя модернизировать».

«Главное - это соответствующие технологии, которые можно интегрировать в технику. Я не исключаю того, что действительно по Джанкою могло прилететь что-то такое более усовершенствованное за эти годы из того, что мы получили в свое время «в наследство», - предположил популярный военный блогер.

При этом Александр Коваленко объяснил, для чего ВСУ могут понадобиться советские модернизованные ракеты: «Если бы мы получали от Запада, например, каждый месяц какую-то компоненту оперативно-тактических ракетных комплексов (те же ATACMSы), то мы бы не смогли ими бить по территории самой Российской Федерации, а только по временно оккупированным территориям. Имея в наличии свое собственное оружие, мы можем таким образом (пусть это даже модернизованная ракета) наносить удары по территории Российской Федерации. На мой взгляд, это неплохая альтернатива для будущего влияния на территорию страны-оккупанта».