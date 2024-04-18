«Яша, тебя ничего не смущает?» 18.04.2024, 13:06

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Белорусы устроили спор из-за аиста.

Житель Бреста поделился в TiKTok видео с прирученным аистом, которого пожурил за нежелание охотиться и добывать себе пищу самостоятельно. Пользователи соцсети мнение автора не разделили.

«Яша, тебя ничего не смущает? Нормальные аисты так себя не ведут. Ты должен в полях охотиться!», — обратился автор видео к аисту, который забрался на крышу автомобиля и, вероятно, просил еды.

За полдня видеоролик собрал почти 600 тысяч просмотров и более 600 комментариев. Многие пользователи соцсети выказали поддержку птице.

«Он не позор!!! Хочу обнять его и пожамкать!!!», — написал один из комментаторов.

«Лучший представитель породы аистов! Он звезда экрана», — заявил кто-то.

«Белорусскому аисту можно все!!!! Это не позор, а национальная гордость мира и доверия!!!!», — высказала свое мнение еще одна из девушек посмотревших видео. Однако не все ее комментарий поддержали. В частности, некоторые рассказали о хищном нраве символа Беларуси.

«Эта гордость страны в прошлом году сожрал всех цыплят во дворе. И в этом году уже гуляет во дворе. Ждет новую партию цыплят!», — возмутился один из комментаторов. Его опасения разделил еще один пользователь:

«Возле родительского дома гнездо на высокой груше с 70-ых. Уважал их до того , но как увидел как он скворца схавал стал их бояться…»

Множество комментаторов усмотрели в встрече человека и аиста предзнаменование. Мол, скоро стоит ожидать пополнения в семье.

К слову, аист Яша в кадре появился совсем не случайно. Птица была спасена и находится на попечении «Центра помощи птицам и животным Дом Брестского Аиста». Автор видеоролика ведет видеоблог центра, в котором и рассказывает подробности истории Яши.