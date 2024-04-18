Сильные осадки, ветер, заморозки: синоптики рассказали о погоде в Беларуси на пятницу 1 18.04.2024, 13:54

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Объявлен оранжевый уровень опасности.

На 19 апреля объявлен оранжевый уровень опасности из-за ветра, сильных осадков и заморозков. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.

«Ночью и утром 19 апреля (пятница) по северо-восточной половине республики ожидаются сильные осадки (дождь, мокрый снег, снег), днем по восточной половине — усиление северного, северо-западного ветра порывами 15-20 м/с. В ночные часы 19 апреля (пятница) местами по северу страны ожидаются заморозки 0...-2°С», — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, 19 апреля погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты от циклона, смещающегося с Черниговской области Украины на Тверскую область России. На большей части территории страны пройдут осадки (дождь, мокрый снег, снег), ночью и утром по северо-восточной половине ожидаются сильные осадки. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-западный порывистый, по восточной половине ночью местами, днем во многих районах республики сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1…+6°С, местами по северу страны заморозки 0…-2°С; максимальная днем от +2°С по северо-востоку до +11°С по юго-западу республики. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем — расти.