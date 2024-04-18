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«Проверенный способ»: белорус рассказал, как пройти границу в Польшу без очереди

  • 18.04.2024, 14:33
«Проверенный способ»: белорус рассказал, как пройти границу в Польшу без очереди

Ему ответили.

Блогер разместил в TikTok ролик, в котором рассказал, как можно пройти белорусско-польскую границу без долгих очередей. Многие комментаторы заметили, что схема не новая, другие же заинтересовались «ценником» на услугу.

«Появилась новая схема, как быстрее проехать границу Беларуси с Польшей и не стоять сутки в очереди. Берете билет на поезд до Бреста. Когда приезжаете в Брест, заказываете такси до границы и идете пешком в первые автобусы», — начал видео автор.

Дальше принцип такой: найти среди этих первых в очереди автобусов водителя, который согласится на «подсадку» за определенную стоимость. «Если не возьмет первый, то стопроцентно возьмет второй, третий, четвертый», — заверил блогер.

И добавил, что люди стали пользоваться таким методом недавно. «Это проверенный способ. Не знаю, как сейчас, но буквально неделю — две назад ребята начали так делать, и вроде бы у всех все получается», — поделился парень.

@sergeistrukman Как не стоять сутки в очереди на границе. #nedobloger #minsk #belarus #germany #ukraine #poland #работаевропа ♬ оригинальный звук - @NEDOBLOGER

А вот комментаторы указали, что схема давно не новая: «Стара как и сам мир, просто сейчас она актуальна как никогда… Причем в обе стороны границы».

«Не новая это схема, давно так все делают», — написала еще одна пользовательница TikTok.

«Молодец, рассказывай-рассказывай… Быстро эту схему закроют», — предположил другой.

Еще один комментатор написал, что люди из последних автобусов в очереди тоже переходят в первые. Кто-то интересовался, сколько такая услуга от водителей стоит.

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