Forbes: Украина «спортивными самолетами» атаковала единственный стратегический радар РФ 18.04.2024, 15:09

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Это часть масштабной стратегии.

Следующей целью украинских роботизированных самолетов со взрывчаткой после завода в Елабуге стал крупный российский радар, радиус действия которого превышает 3000 км. Он установлен в городе Ковылкино (Мордовия), в 600 км от линии фронта в Украине. Об этом пишет Forbes.

На прошлой неделе Украина использовала дальнобойные дроны, чтобы поразить массивный радар, но, как сообщается, вышла промашка. Во время второй попытки уже было ближе. Дроны приблизились к радиолокационной установке со 145 мачтами, высота каждой из которых — около 30 метров.

На видео, снятом, судя по всему, российскими гражданами, видно, как модифицированный спортивный самолет «Аэропракт А-22» летит в сторону РЛС «Контейнер», а затем клубы дыма поднимаются над местом взрыва.

Putin's red lines 🤣👇⚡️UAVs attacked the Russian radar station "Container" in the city of Kovilkino in Mordovia for the second time. From the border ~ 600 km.



The station's equipment is included in the system of reconnaissance and warning of an air-space attack.



UAVs have… pic.twitter.com/0SDjZbHvuR — PS01 (@PStyle0ne1) April 17, 2024

«Контейнер» не поразить одним дроном. Радар находится в сотнях миль от украинских позиций, его компоненты размещены на отдаленном расстоянии друг от друга. Но стоит ожидать, что Украина продолжит наносить удары по этому уникальному радару.

РЛС «Контейнер» оценивается в 110 млн долларов. Это единственный в России загоризонтный радар, направленный на запад для наблюдения за воздушным пространством Европы. Другие крупные российские радары отслеживают происходящее на севере.

Сигнал радиолокатора отражается от ионосферы и огибает кривизну Земли. Во время холодной войны мировые ядерные державы разворачивали такие радары для раннего предупреждения о приближающемся атомном ударе. Сегодня они также позволяют обнаруживать и отслеживать самолеты, ракеты и дроны с очень большого расстояния.

Эти радары не обязательно столь же точны, как обычные, которые отслеживают передовую. Напротив, мощные радары должны быть невосприимчивыми ко всему, кроме ударного оружия самой большой дальности, которым обладают немногие. На протяжении большей части полномасштабной войны командиры российских ПВО могли быть спокойны: «Контейнер» находился далеко за пределами досягаемости украинских дронов.

Но при иностранной помощи лучшие украинские инженеры разработали совершенно новые ударные дроны дальнего действия. А с начала этого года эти дроны пролетали сотни километров вглубь России и наносили удары по авиабазам, штаб-квартирам, нефтебазам и стратегическим предприятиям.

Один из самых дальних ударов был 2 апреля, когда ВСУ направили как минимум один беспилотник А-22 в российскую особую экономическую зону «Алабуга», где выпускают иранские дроны «Шахед».

Крупный дрон самолетного типа считается одним из лучших из примерно 15 украинских беспилотников дальнего действия. Он достаточно крупный, вмещает достаточно взрывчатки и топлива для длительного полета. Его стоимость составляет 90 000 долларов — сравнительно дешевый.

На уровне производства дрон А-22 масштабируем. По данным Conflict Intelligence Team, после атаки в Елабуге стоило ждать новых вылазок беспилотников.

Именно это и произошло две недели спустя, когда по крайней мере один А-22 направился в сторону радара «Контейнер».

Пока слишком рано говорить о возможных повреждениях РЛС: даже падение одной или нескольких вышек не приведет к отключению радара — но если вывести из строя центр его управления, тогда вышки окажутся бесполезными.

После двух рейдов за неделю можно с уверенностью сказать, что Украина полна решимости подавить, если не уничтожить «Контейнер», отмечают журналисты. Это явно часть масштабной стратегии, чтобы сделать украинское воздушное пространство более безопасным для украинских военных самолетов, в том числе для европейских истребителей F-16, которые должны прибыть в ближайшие недели.