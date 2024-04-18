Mazda представила новый семейный кроссовер премиум-класса 18.04.2024, 15:58

Автомобиль презентовали в дизельной и гибридной модификациях.

Новая Mazda CX-80 официально дебютировала в Европе. Премиальный семейный кроссовер приходит на смену Mazda CX-8 и появится в автосалонах с осени. Его подробности раскрыли на сайте японского производителя.

Кроссовер Mazda CX-80 — четвертый представитель премиальной линейки моделей, построенных на новой заднеприводной платформе с продольным расположением двигателя. По сути, это удлиненный вариант Mazda CX-60 и более компактная альтернатива флагманской Mazda CX-90.

Размеры Mazda CX-80 2025:

- длина — 4994 мм;

- ширина — 1890 мм;

- высота — 1709 мм;

- колесная база — 3120 мм.

Своим дизайном новая Mazda CX-80 очень напоминает другие кроссоверы премиального семейства. У него длинный капот и высокая оконная линия, а широкая решетка радиатора сочетается с компактными диодными фарами.

В салоне также видно родство с Mazda CX-60 и CX-90. Кроссовер оснастили виртуальным щитком приборов и 12,3-дюймовым тачскрином, а передние сиденья разделены высокой центральной консолью. В отделке использована кожа.

На выбор будут предлагаться версии на 6 и 7 мест. Объем багажника Mazda CX-80 составляет 257 л с тремя рядами сидений, 1220 л — с двумя и 1970 л — со сложенными задними креслами.

Стартовая комплектация Mazda CX-80 2024 включает 20-дюймовые диски, трехзонный климат-контроль, камеру, электропривод и подогрев кресел. В самой дорогой версии есть камеры кругового обзора, вентиляция сидений и акустика Bose.

Кроссовер Mazda CX-80 дебютировал с двумя двигателями. 3,3-литровая турбодизельная шестерка на 254 л. с. позволяет стартовать до 100 км/ч за 8,4 с и развивать 219 км/ч, а средний расход топлива составляет 5,8 л/100 км.

Альтернатива — 327-сильная плагин-гибридная установка. С ней динамика лучше (6,8 с до сотни) и можно проехать 60 км на электротяге, а расход составляет 1,6 л/100 км.

Позже для отдельных стран могут предложить и 3,3-литровую бензиновую турбошестерню. Все версии получили 8-ступенчатый автомат и полный привод.