Блинкен на следующей неделе посетит Китай: цель визита 18.04.2024, 16:36

Энтони Блинкен

Фото: Reuters

Напряжение между Вашингтоном и Пекином в последнее время обостряется из-за ряда вопросов.

Министерство иностранных дел Китая в четверг, 18 апреля, поприветствовало запланированный визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин на фоне напряженности в отношениях между двумя странами из-за глобальной торговли, региональных конфликтов и войны РФ против Украины, сообщает Reuters (перевод — zn.ua).

Блинкен 23 апреля отправится в четырехдневную поездку в Китай, где встретится с высокопоставленными чиновниками страны на фоне роста напряженности, в том числе из-за сближения Китая с Россией и агрессивных действий Пекина против Филиппин в Южно-Китайском море.

Ожидается, что Блинкен выразит обеспокоенность со стороны США тем, что Пекин помогает России развивать оборонную промышленность для войны против Украины.

- Китай приветствует госсекретаря Блинкена, который посетит страну в ближайшие несколько дней, - заявил представитель китайского Министерства иностранных дел Лин Цзянь на регулярном брифинге для прессы.

Визит Блинкена будет попыткой сгладить недавнее напряжение, особенно после того, как президент США Джо Байден на днях призвал к резкому повышению тарифов на китайскую металлопродукцию.

- Мы принципиально требуем от Соединенных Штатов уважать принципы честной конкуренции, соблюдать правила ВТО и немедленно прекратить торговые протекционистские меры, направленные против Китая, - подчеркнул Лин, добавив, что Пекин будет принимать все необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов.

Помощники Байдена заявили, что президент США предлагает повысить до 25% тарифы, введенные его предшественником Дональдом Трампом на некоторые китайские стальные и алюминиевые изделия. По словам американского чиновника, предложенная более высокая тарифная ставка будет применяться к стальной и алюминиевой продукции на сумму более миллиарда долларов.

Контакты между двумя странами активизировались после договоренности между президентом США Джо Байденом и китайским лидером Си Цзиньпином на саммите в середине ноября прошлого года.