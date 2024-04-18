«Мне сегодня в аптеке дали сдачу российскими рублями» 1 18.04.2024, 17:33

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Белорусы поделились своими историями.

Нумизматика вошла в чат. Брестчане рассказали, какие монеты находят после расчетов в магазинах и общественном транспорте. Были даже швейцарские франки, отмечает bgmedia.site.

Триггером для активного обсуждения в сети стал пост в Instagram, где брестчанка после поездки на маршрутном такси обнаружила у себя польские и российские монеты. Это была сдача, которую дал ей водитель вместо белорусских копеек. Пассажирка высказала свое недовольство данной ситуацией и намекнула, что это далеко не первый случай.

«Хотелось бы обратить внимание на то, что в последнее время все чаще я и мои коллеги, кто ездит на маршрутках, обнаруживаем в своих кошельках сдачу с иностранными монетами. Согласитесь, так себе круговорот монет», — написала брестчанка.

Пост, через 14 часов после публикации, собрал 71 комментарий.

Пользователи условно разделились на три лагеря. Одни писали, что автор «раздула» дискуссию из-за двух монет и называли ситуацию «абсурдной». Другие шутили, что «не дай Бог в такой ситуации оказаться», задавались вопросом, а не «польский ли это след?» и были бы согласны «вместо двух рублей получить два евро». Кое-кто написал, что можно было получить сдачу круглой литиевой «батарейкой 2032».

Но были и те, кто вспомнил свои курьезные истории с иностранными монетами в Бресте:

«Я в такси как-то рассчитывалась чешскими кронами, водитель заметил молодец. А тут прям трагедия года».

«У меня такая же ситуация была вместо 2 р. Сдачу дали 2 злотых. Обнаружил дома».

«Мне однажды швейцарская монетка попалась. Тоже в маршрутке дали».

«Мне сегодня в аптеке дали сдачу - одни российский рубль вместо нашего».

Учитывая, что Брест — пограничный город, нумизматическое разнообразие в магазинах и общественном транспорте не то, чтобы уж очень сильно удивляет. А вам попадались иностранные монеты при расчетах? Или, возможно, вы сами по ошибке рассчитывались заграничными деньгами?