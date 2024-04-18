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Украина и Польша разоблачили агента РФ, который готовился к покушению на Зеленского

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  • 18.04.2024, 19:06
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Украина и Польша разоблачили агента РФ, который готовился к покушению на Зеленского

Подробности.

Украинские и польские спецслужбы смогли разоблачить и задержать агента России, который помогал подготовиться к возможному покушению на президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Замыслом гражданина Польши был сбор и передача России информации о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка. Это должно было, среди прочего, помочь российским спецслужбам спланировать возможное покушение на президента Украины Владимира Зеленского во время его пребывания на территории Польши.

Сотрудники СБУ и украинские прокуроры проинформировали польских коллег о возможном совершении покушения и передали им ключевые доказательства по этому делу. Это происходило в рамках оказания международно-правовой помощи.

Завербованного агента спецслужб РФ удалось идентифицировать и задержать на территории Польши.

Польская прокуратура предъявила ему обвинение в «готовности действовать в пользу иностранной спецслужбы». Сегодня по ходатайству польской прокуратуры Окружной суд города Варшавы применил в отношении злоумышленника меру пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование проводит Агентство внутренней безопасности под надзором Национальной прокуратуры Польши.

В августе прошлого года в Николаевской области задержали приспешницу России, которая готовила покушение на президента Зеленского.

Позже представитель Госдепартамента Мэтью Миллер сказал, что США наблюдают шпионскую и разведывательную активность РФ в Украине и поддерживают усилия украинского государства по привлечению к ответственности людей, готовящих покушения на руководство страны.

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