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Операторы дронов «Хартия» уничтожили оккупантов и вражескую технику на Лиманском направлении

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  • 18.04.2024, 20:00
  • 1,080
Операторы дронов «Хартия» уничтожили оккупантов и вражескую технику на Лиманском направлении

Видео.

Новая подборка кадров работы аэроразведки и бомберов «Хартии» – эффективное и эффектное уничтожение техники и личного состава противника.

Видеозапись фрагментов боевой работы бойцы опубликовали на своей странице в соцсетях.

«Каждый день прилагаем усилия по утилизации оккупантов на Лиманском направлении. Присоединяйся к рядам 13-й бригады НГУ «Хартия» – звони на короткий номер 3333 или заходи на khartiia.org», - пишут бойцы в комментарии к видео.

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