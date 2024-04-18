Операторы дронов «Хартия» уничтожили оккупантов и вражескую технику на Лиманском направлении

Операторы дронов «Хартия» уничтожили оккупантов и вражескую технику на Лиманском направлении1
- 18.04.2024, 20:00
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Видео.
Новая подборка кадров работы аэроразведки и бомберов «Хартии» – эффективное и эффектное уничтожение техники и личного состава противника.
Видеозапись фрагментов боевой работы бойцы опубликовали на своей странице в соцсетях.
«Каждый день прилагаем усилия по утилизации оккупантов на Лиманском направлении. Присоединяйся к рядам 13-й бригады НГУ «Хартия» – звони на короткий номер 3333 или заходи на khartiia.org», - пишут бойцы в комментарии к видео.