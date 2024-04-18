закрыть
18 апреля 2024, четверг, 21:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Барановичах грузчику показалось, что его хотят уволить: он заранее отомстил начальнику

2
  • 18.04.2024, 20:05
  • 3,550
В Барановичах грузчику показалось, что его хотят уволить: он заранее отомстил начальнику
Иллюстративное фото

Позже он узнал, что тревоги были напрасны.

Уголовное дело за хулиганство возбудили в отношении 24-летнего грузчика одного из магазинов в Барановичах, сообщил приближенный к МВД телеграм-канал.

Молодому человеку показалось, что его хотят уволить. Ночью он решил за это отомстить своему работодателю. Парень подошел к магазину, поднял с земли булыжник и разбил им окно, после чего скрылся.

Директор торгового объекта наутро обратился в милицию. Вскоре подозреваемого задержали. Выяснилось, что намерений увольнять грузчика у руководителя магазина не было, а опасения сотрудника были напрасны.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело за хулиганство.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему в Москве нервничают перед Форумом мира
Почему в Москве нервничают перед Форумом мира Виталий Портников
Очевидные параллели
Очевидные параллели Андрей Санников
Главный итог атаки Ирана на Израиль
Главный итог атаки Ирана на Израиль Леонид Невзлин
День космонавтки
День космонавтки Ирина Халип