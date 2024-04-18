В Барановичах грузчику показалось, что его хотят уволить: он заранее отомстил начальнику

В Барановичах грузчику показалось, что его хотят уволить: он заранее отомстил начальнику2
- 18.04.2024, 20:05
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Позже он узнал, что тревоги были напрасны.
Уголовное дело за хулиганство возбудили в отношении 24-летнего грузчика одного из магазинов в Барановичах, сообщил приближенный к МВД телеграм-канал.
Молодому человеку показалось, что его хотят уволить. Ночью он решил за это отомстить своему работодателю. Парень подошел к магазину, поднял с земли булыжник и разбил им окно, после чего скрылся.
Директор торгового объекта наутро обратился в милицию. Вскоре подозреваемого задержали. Выяснилось, что намерений увольнять грузчика у руководителя магазина не было, а опасения сотрудника были напрасны.
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело за хулиганство.