В Барановичах грузчику показалось, что его хотят уволить: он заранее отомстил начальнику 2 18.04.2024, 20:05

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Иллюстративное фото

Позже он узнал, что тревоги были напрасны.

Уголовное дело за хулиганство возбудили в отношении 24-летнего грузчика одного из магазинов в Барановичах, сообщил приближенный к МВД телеграм-канал.

Молодому человеку показалось, что его хотят уволить. Ночью он решил за это отомстить своему работодателю. Парень подошел к магазину, поднял с земли булыжник и разбил им окно, после чего скрылся.

Директор торгового объекта наутро обратился в милицию. Вскоре подозреваемого задержали. Выяснилось, что намерений увольнять грузчика у руководителя магазина не было, а опасения сотрудника были напрасны.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело за хулиганство.