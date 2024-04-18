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Швейцария выделит более 5 миллиардов евро на восстановление Украины

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  • 18.04.2024, 20:10
Швейцария выделит более 5 миллиардов евро на восстановление Украины

Средства планируется направлять поэтапно.

Швейцария выделит Украине 5 миллиардов франков (более пяти миллиардов евро) на восстановление. Средства планируется направлять поэтапно.

Об этом сообщает правительство Швейцарии.

Федеральный совет намерен в течение нескольких последующих лет активизировать поддержку восстановления Украины.

К 2036 году планируется израсходовать 5 миллиардов швейцарских франков. Учитывая текущую финансовую ситуацию федерального правительства Швейцарии, Федеральный совет предложил поэтапный подход: поддержка Украины из бюджета международного сотрудничества к 2028 году составит 1,5 миллиарда швейцарских франков.

В период 2029-2036 годов Федеральный совет также намерен изучить другие источники (кроме международного сотрудничества), из которых можно получить оставшиеся 3,5 миллиарда швейцарских франков.

В частности, средства, необходимые для реконструкции в Украине, оцениваются в 486 миллиардов долларов (около 440 миллиардов швейцарских франков). Эта оценка Всемирного банка базируется на анализе ущерба и потребностей, который софинансировала Швейцария.

«Швейцария уже поддерживает проекты в Украине, направленные на возобновление разрушенной гражданской инфраструктуры в энергетике, дорогах и здравоохранении», - говорится в сообщении.

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