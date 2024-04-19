закрыть
19 апреля 2024, пятница, 5:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зурабишвили: В октябре Грузия сделает экзистенциальный выбор

  • 19.04.2024, 3:57
Зурабишвили: В октябре Грузия сделает экзистенциальный выбор
Саломе Зурабишвили

На парламентских выборах грузинам предстоит решить вопрос, должна ли Грузия быть с РФ или с Европой.

На предстоящих в октябре парламентских выборах грузинским избирателям предстоит сделать экзистенциальный выбор, считает президент Грузии Саломе Зурабишвили. Перед ними будет стоять четкий вопрос, должна ли Грузия быть «с Европой или с Россией, или, по крайней мере, не с Европой», заявила она в четверг, 18 апреля, в интервью DW.

Зурабишвили подтвердила, что намерена наложить вето на законопроект об «иностранных агентах», которое, как ожидается, будет отменено парламентом. Помешать планам парламентариев могут только протесты граждан и их позиция, которую они выразят на октябрьских выборах, подчеркнула она. «И это будет главным экзаменом для населения, для Грузии и для ее принятия в ЕС», - добавила грузинский президент.

По словам Зурабишвили, законопроект об «иноагентах» повторяет аналогичный закон, принятый несколько лет назад в России, и направлен на ограничение свободы СМИ и деятельности международных организаций, присутствующих в Грузии с начала ее истории в качестве независимого государства. Кроме того, данный законопроект ограничивает прогресс Грузии на пути к демократии и в целом следование страны по пути европейской и евроатлантической интеграции, подчеркнула она.

Одновременно Зурабишвили напомнила, что Тбилиси рассчитывает к концу текущего года получить возможность начать переговоры о вступлении в Евросоюз. «Это очень важный шаг, и не является сюрпризом, что Россия оказывает давление и чинит препятствия на этом пути. Именно поэтому мы задаемся вопросами о российском влиянии в этом вопросе», - отметила она.

В начале апреля правящая партия «Грузинская мечта» объявила о намерении вновь вынести на голосование измененный вариант законопроекта, который был отозван год назад после массовых протестов в Тбилиси с участием десятков тысяч людей. Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» является аналогом российского закона об «иноагентах» и 17 апреля был принят в первом чтении.

Он предусматривает, что организации, получающие не менее 20 процентов своего финансирования из-за рубежа, должны регистрироваться в органах власти. Если в первоначальном варианте закона такие организации должны были классифицироваться как «иностранные агенты», то в нынешнем проекте речь идет об «организациях, представляющих интересы иностранной державы». Уклонение от регистрации влечет за собой штраф в размере 25 000 лари (около 9 тыс. евро), возможны и повторные штрафные санкции.

Грузинская оппозиция резко критикует законопроект, обвиняя правящую партию в работе на Россию. В Тбилиси начались массовые протесты противников новой нормы. Для разгона массовой акции протеста 16 апреля у здания парламента спецназ применил слезоточивый газ, также сообщалось об избиении протестующих силовиками. 11 человек были задержаны. Протесты продолжились и после разгона демонстрантов. Спорный законопроект также резко критикуют страны ЕС и США. Принятие закона об «иностранных агентах» отдалит Грузию от вступления в Евросоюз, подчеркнул председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему в Москве нервничают перед Форумом мира
Почему в Москве нервничают перед Форумом мира Виталий Портников
Очевидные параллели
Очевидные параллели Андрей Санников
Главный итог атаки Ирана на Израиль
Главный итог атаки Ирана на Израиль Леонид Невзлин
День космонавтки
День космонавтки Ирина Халип