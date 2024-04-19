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Посреди Минска «выросло» лимонное дерево

  • 19.04.2024, 4:34
Посреди Минска «выросло» лимонное дерево

Это самое модное инстаграмное место горожан прямо сейчас.

У минчан снова появилось место для эпичных фото. На террасе бара Pinky Bandinsky «выросло» лимонное дерево. Если за сегодня вы уже насмотрелись на лимоны в своем инстаграме, теперь вы знаете, кто виноват.

Террасу Pinky Bandinsky в целом уже впору засчитать за минскую достопримечательность. Ребята с завидной периодичностью придумывают новые интересные дизайнерские решения. На ней уже цвела сакура, лежали тыквы, зимой там царила атмосфера зимней сказки, прямо как в рекламе всем известной газировки, пишет «Онлайнер».

И вот теперь — лимонно-мандаринный вайб, который посетители сравнивают то с Португалией, то с Италией. И пусть фрукты искусственные, выглядит это дико красиво. Подтверждение — в ваших инстаграмах.

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