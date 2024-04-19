Наталью Гуменюк уволили с должности спикера Сил обороны юга Украины 3 19.04.2024, 8:32

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Накануне этого потребовали представители более 140 украинских СМИ.

Полковника Наталью Гуменюк уволили с должности спикера объединенного пресс-центра Оперативного командования «Юг». Сейчас на ее место ищут другого кандидата.

Об этом 19 апреля сообщил Генеральный штаб ВСУ. Причину увольнения там не назвали.

«Генеральным штабом Вооруженных сил Украины проведены ротационные мероприятия в отношении начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга. Принято решение о завершении командировки и исключения из сил и средств соответствующей группировки войск полковника Натальи Гуменюк с 19.04.2024», – указали в ведомстве.

Сейчас идет отбор соответствующего специалиста, который или которая уже скоро станет «голосом» Сил обороны юга. Отмечается также, что Центр стратегических коммуникаций будет работать в штатном режиме, организуя сотрудничество с представителями медиа, имеющих соответствующую аккредитацию ВСУ.

«Верьте в Силы обороны Украины! Победа за нами!» – добавили в Генштабе.

Отметим, что накануне более 140 представителей украинских СМИ обратились к высшему военному руководству страны с требованием заменить спикера Сил обороны юга на «более компетентного человека», а Гуменюк «не допускать к какому-либо управлению коммуникациями». Издание «Детектор медиа» написало, что заявление с таким требованием журналисты отправили на имя главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича и министра обороны Рустема Умерова.