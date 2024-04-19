Сейм Литвы одобрил законопроект о продлении запрета на лукашенковскую пропаганду 19.04.2024, 8:56

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Cрок действия теперь будет связан с «соответствующими обстоятельствами».

Сейм Литвы одобрил законопроект, предусматривающий продление запрета на ретрансляцию, распространение радио- и телепрограмм, созданных, прямо или косвенно управляемых, контролируемых или финансируемых Беларусью или Россией.

Согласно действующему Закону об общественной информации, такой запрет действует до 1 октября 2024 года. Проект поправок к закону, представленный министром культуры Симоном Кайрисом, связывает срок действия запрета с «соответствующими обстоятельствами» и действует до тех пор, пока в Стратегии национальной безопасности Россия и Беларусь «не будут определены как представляющие опасность и угрозу для национальной безопасности Литвы».

Закон также предусматривает исключение, согласно которому ретранслировать или распространять программы можно, если они поступают из стран Евросоюза или государств, ратифицировавших Европейскую конвенцию о телевидении без границ, а также если Литовская комиссия по радио и телевидению дает на это разрешение.

Чтобы продлить запрет, проект поправок к Закону должен пройти оставшиеся этапы принятия: рассмотрение в Комитете Сейма по культуре, рассмотрение на заседании и окончательное принятие, сообщает Министерство культуры Литвы.