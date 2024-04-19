Новый Toyota Land Cruiser 250 получил яркие версии для серьезного бездорожья 19.04.2024, 9:09

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Автомобиль превратили в дом на колесах.

Новый Toyota Land Cruiser 250 только выходит на рынок, а тюнеры уже взялись за его доработку. Свои проекты на базе внедорожника презентовали сразу несколько ателье. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Тюнинг Toyota Land Cruiser 250 призван не только сделать автомобиль ярче на вид, но и улучшить его внедорожные качества (которые и так хороши).

Компании Modellista и Jaos оснастили Toyota Land Cruiser 250 защитным обвесом и внедорожными шинами (18-дюймовыми у Jaos и 20-дюймовыми у Modellista). Кроме того, установили расширители арок, подножки, брызговики и дополнительную защиту днища.

Кроме того, в салоне Toyota Land Cruiser Modellista появилась оригинальная подсветка. Оба тюнинг-кита стоят примерно 6-7 тыс. долларов.

А ателье Toy Factory превратило Toyota Land Cruiser 250 в автодом. Для внедорожника создали специальный модуль с раскладной кроватью и отсеками для мелких вещей. Его стоимость составляет 1980 долларов, а за доплату можно заказать холодильник и багажник на крышу.