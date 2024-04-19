закрыть
19 апреля 2024, пятница, 11:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина впервые сбила российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 и ракеты Х-22

4
  • 19.04.2024, 9:58
  • 5,510
Украина впервые сбила российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 и ракеты Х-22

Важные детали от ВСУ.

В ночь с 18 на 19 апреля Вооруженные силы Российской Федерации нанесли комбинированный удар по Украине. Враг атаковал ракетами и БПЛА типа Shahed. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил, генерал-лейтенант Николай Олещук в своем Telegram.

«В ночь на 19 апреля 2024 года российские оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами различных типов и ударными БПЛА», — сказал Николай Олещук.

Он отметил, что оккупанты применили 36 воздушных средств во время ночной атаки, речь идет о 22 ракетах различных типов и 14 ударных дронов:

две крылатые ракеты типа Х-101/Х-555, выпущенные из самолетов Ту-95 МС (район пусков Рязань — РФ);

14 ударных дронов типа Shahed-131/136 (Приморско-Ахтарск, Курская область — РФ);

12 управляемых авиационных ракет типа Х-59/Х-69 (Курская область и акватория Азовского моря);

две крылатые ракеты типа «Искандер-К» (Крым);

шесть крылатых ракет типа Х-22, выпущенные из дальних стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 (акватории Черного и Азовского морей).

Ракетным войскам Воздушных сил, мобильным огневым группам и подразделениям радиоэлектронной борьбы ВСУ удалось уничтожили 29 воздушных целей, в том числе две крылатые ракеты типа Х-101/Х-555, 14 БПЛА типа Shahed, 11 управляемых авиаракет типа Х-59/Х-69 и две крылатые ракеты типа Х-22.

Уничтожение бомбардировщика Ту-22М3

Зенитные ракетные подразделения Воздушных сил вместе с ГУР МОУ (впервые уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 https://charter97.org/ru/news/2024/4/19/592092/). Этот борт является носителем крылатых ракет типа Х-22, которыми враг атакует мирные украинские города. В частности, ПВО впервые удалось уничтожить две такие ракеты.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему в Москве нервничают перед Форумом мира
Почему в Москве нервничают перед Форумом мира Виталий Портников
Очевидные параллели
Очевидные параллели Андрей Санников
Главный итог атаки Ирана на Израиль
Главный итог атаки Ирана на Израиль Леонид Невзлин
День космонавтки
День космонавтки Ирина Халип