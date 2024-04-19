Украина впервые сбила российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 и ракеты Х-22 4 19.04.2024, 9:58

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Важные детали от ВСУ.

В ночь с 18 на 19 апреля Вооруженные силы Российской Федерации нанесли комбинированный удар по Украине. Враг атаковал ракетами и БПЛА типа Shahed. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил, генерал-лейтенант Николай Олещук в своем Telegram.

«В ночь на 19 апреля 2024 года российские оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами различных типов и ударными БПЛА», — сказал Николай Олещук.

Он отметил, что оккупанты применили 36 воздушных средств во время ночной атаки, речь идет о 22 ракетах различных типов и 14 ударных дронов:

две крылатые ракеты типа Х-101/Х-555, выпущенные из самолетов Ту-95 МС (район пусков Рязань — РФ);

14 ударных дронов типа Shahed-131/136 (Приморско-Ахтарск, Курская область — РФ);

12 управляемых авиационных ракет типа Х-59/Х-69 (Курская область и акватория Азовского моря);

две крылатые ракеты типа «Искандер-К» (Крым);

шесть крылатых ракет типа Х-22, выпущенные из дальних стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 (акватории Черного и Азовского морей).

Ракетным войскам Воздушных сил, мобильным огневым группам и подразделениям радиоэлектронной борьбы ВСУ удалось уничтожили 29 воздушных целей, в том числе две крылатые ракеты типа Х-101/Х-555, 14 БПЛА типа Shahed, 11 управляемых авиаракет типа Х-59/Х-69 и две крылатые ракеты типа Х-22.

Уничтожение бомбардировщика Ту-22М3

Зенитные ракетные подразделения Воздушных сил вместе с ГУР МОУ (впервые уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 https://charter97.org/ru/news/2024/4/19/592092/). Этот борт является носителем крылатых ракет типа Х-22, которыми враг атакует мирные украинские города. В частности, ПВО впервые удалось уничтожить две такие ракеты.