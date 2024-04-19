«Калгари» Егора Шаранговича и Ильи Соловьева завершил сезон победой 19.04.2024, 10:07

Егор Шарангович

Белорусские хоккеисты очков не набрали.

«Калгари» в домашнем матче НХЛ переиграл «Сан-Хосе». Это была последняя для «огоньков» игра в сезоне, сообщает betnews.by.

Калгари — Сан-Хосе — 5:1 (Клапка, 12.13, Коулман, 14.40, Кайлингтон, 23.53, Руни, 25.59, Уигар, 26.56; Зеттерлунд, 59.51 — бол.).

«Флэймз» не сумели выйти в плей-офф, хотя концовку регулярного чемпионата провели убедительно, одержав три победы в четырех матчах.

К последней, над аутсайдером Западной конференции, белорусы Илья Соловьев и Егор Шарангович руку не приложили. Защитник отыграл 16 минут 23 секунды, исполнил два броска и два силовых приема, заблокировал три выстрела противника. Показатель полезности — «0». Таким образом, в этом сезоне, где Соловьев дебютировал в НХЛ, у него 0+3 по системе «гол+пас» в 10 играх.

Что касается звезды Betera, то Шарангович провел на площадке 17 минут 32 секунды, выиграл оба вбрасывания, в которых участвовал. В его активе три броска, два перехвата и нулевой показатель полезности. В сезоне-2023/24 Егор набрал 59 (31+28) бомбардирских баллов.