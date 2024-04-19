Немецкий генерал назвал сроки, когда Россия сможет напасть на НАТО 5 19.04.2024, 10:47

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Кремлю нужен «период восстановления».

Немецкий генерал-лейтенант Карстен Бройер заявил Reuters, что Россия может подготовиться к нападению на страны НАТО.

Он назвал примерные сроки и условия, при которых это может произойти.

Россия может подготовиться к нападению на страны Североатлантического альянса уже через 5 – 8 лет. Как отметил немецкий генерал, это может произойти, если страна восстановит свои силы после войны на территории Украины.

Восстановит свои силы до высокого уровня

Немецкий генерал-лейтенант Карстен Броер во время своего визита в польскую столицу Варшаву заявил, что Россия может подготовиться к нападению на страны НАТО через 5 – 8 лет.

«К тому времени, исходя из нашего анализа, Россия (восстановит – ред.) свои силы до такого уровня, что нападение на территорию НАТО станет возможным. Я не говорю, что это произойдет, но это может быть возможным», – сказал генеральный инспектор Бундесвера.

Он отметил, что страна-агрессор продолжает производить огромное количество военной техники, наращивая свой потенциал. По его словам, речь идет о вооружении, которое Россия не поставляет в полном объеме на фронт в Украину.

Поэтому, немецкий генерал отметил, что в 2029 году Североатлантический альянс должен «быть готовым» к вероятной конфронтации с Россией. «То, что мы видим - это угроза через пять-восемь лет», – утверждает Бройер.