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«Так где деньги, господа?»

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  • 19.04.2024, 11:39
  • 4,532
«Так где деньги, господа?»

Минчане возмущены тем, что творит ЖКХ.

В редакцию сайта Charter97.org написала читательница из Минска Ольга:

- Почти 10 лет понадобилось нашему Минску на то, чтобы научиться сортировать мусор. Социальная реклама, ролики, классные часы посвящены важности сортировки.

Разноцветные контейнеры, оборудование специальных площадок для них. И, кажется, люди поняли, научились сортировать, начали соблюдать правила.

Но вот казус, выяснилось, что усилия людей и бюджетные расходы - все коту под хвост. Ведь ЖКХ все равно весь мусор загружает в один мусоровоз. Для них дороговато — отправлять в рейс разные мусоровозы. А ведь мы, очевидно, оплачиваем эти услуги как отдельный вывоз отходов. Так где деньги, господа?

Вспомнился мне спор с одним приятелем, который насмехался надо мной, мол, занимаешься, Оля, глупостью. Присмотрись, твой отсортированный мусор бросают в один автомобиль. Я отказывалась верить. Пыталась убедить, что мусоровозы все же разные.

Сейчас жителей уверяют, что мусор они сортируют на заводе (ага, вот где выгода, нанять людей, чтобы они сортировали мусор за двумя миллионами человек).

Сегодня я уже вообще сомневаюсь в том, есть ли те линии для переработки мусора или снова где-то под Минском растет новая гора отходов…

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