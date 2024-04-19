В Украине подстрелили актера-путиниста из фильма «Виват, гардемарины!»16
- 19.04.2024, 11:45
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Оккупант получил ранение в глаз.
Российский актер и оккупант Михаил Мамаев, ставший известным в 1991 году благодаря роли в фильме «Виват, гардемарины!», больше не повоюет, как раньше. Путинист попал в госпиталь с символикой «Z» на окнах.
К больничной койке его, похоже, приковало ранение в глаз. С повязкой на нем Мамаев сфотографировался и написал стихотворение о войне, пишет obozrevatel.com.
Других подробностей раненый не раскрыл и в комментариях обеспокоенным «патриотам» не ответил. До этого он публиковал фото с поля, вооруженный и снаряженный для боя с украинцами.
«Жизнь иногда навязывает прятки,
когда прочерчен путь через войну,
и вместо пульса слева, у лопатки,
однажды четко слышишь тишину»,
– описал свое мрачное настроение россиянин, чем еще больше напугал подписчиков.
Напомним, первые фото Мамаева с оружием на фронте появились в начале 2023 года. Тогда же он начал писать стихи о том, что хочет стать «решетом от пуль» и был готов к «боли и войне».