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В Украине подстрелили актера-путиниста из фильма «Виват, гардемарины!»

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  • 19.04.2024, 11:45
  • 10,126
В Украине подстрелили актера-путиниста из фильма «Виват, гардемарины!»

Оккупант получил ранение в глаз.

Российский актер и оккупант Михаил Мамаев, ставший известным в 1991 году благодаря роли в фильме «Виват, гардемарины!», больше не повоюет, как раньше. Путинист попал в госпиталь с символикой «Z» на окнах.

К больничной койке его, похоже, приковало ранение в глаз. С повязкой на нем Мамаев сфотографировался и написал стихотворение о войне, пишет obozrevatel.com.

Других подробностей раненый не раскрыл и в комментариях обеспокоенным «патриотам» не ответил. До этого он публиковал фото с поля, вооруженный и снаряженный для боя с украинцами.

«Жизнь иногда навязывает прятки,

когда прочерчен путь через войну,

и вместо пульса слева, у лопатки,

однажды четко слышишь тишину»,

– описал свое мрачное настроение россиянин, чем еще больше напугал подписчиков.

Напомним, первые фото Мамаева с оружием на фронте появились в начале 2023 года. Тогда же он начал писать стихи о том, что хочет стать «решетом от пуль» и был готов к «боли и войне».

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