Топ-7 мест в Польше, которые стоит посетить белорусам 19.04.2024, 11:58

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Интересные идеи для поездки на майские праздники.

В Польше скоро начнутся длинные выходные. Государственный праздник День труда отмечается 1 мая и в этом году выпадает на среду, День конституции — 3 мая — на пятницу. Взяв один выходной 2 мая, можно получить пятидневный отпуск. В такие дни многие отправляются в путешествия. Бронировать некоторые популярные туристические локации, правда, уже поздно.

Но MOST составил подборку альтернатив. Об этих местах вы могли не знать, но посетить их стоит.

Решель

Решель — небольшой городок, расположенный на севере Польши, в Мронговском озёрном крае. Свой неповторимый старинный облик Решель сохранил благодаря многочисленным старым постройкам, узким улочкам и архитектурным памятникам Средневековья. Здесь можно побродить по средневековому замку варминских епископов, посетить музей истории Варминско-Мазурского края, подняться на смотровую площадку костёла XIV века, прогуляться по готическому мосту через реку Саяна и живописному городскому парку.

Голухув

Голухув расположен в Великопольском воеводстве, примерно в 15 километрах от Калиша. Здесь находится замок XVI века, окружённый огромным дендрарием с экзотическими деревьями. Это величественное сооружение из нескольких башен и бастионов в стиле французского ренессанса. В замке располагается филиал Национального музея Познани. Гости города смогут посетить зоокомплекс с вольерами для зубров, ланей и других диких животных, а также единственный в Польше музей лесничества.

Тевтонские замки в Гневе и Квидзыне

Бывший прусский город Гнев расположен в Поморском воеводстве, примерно в 120 километрах к северо-востоку от Торуни. Здесь находится Гневский замок, заложенный в конце XIII века, — одна из самых мощных цитаделей тевтонских рыцарей на польском Поморье. Он стал первым оборонительным сооружением крестоносцев на западном берегу Вислы и одним из ключевых военно-политических центров Тевтонского ордена. Его неприступные стены и высокие башни прекрасно сохранились до наших дней. В центре города сохранилась также старая немецкая застройка, датированная XV-XIX веками, и готическая церковь XIV века.

Квидзын — ещё один город Поморского воеводства, где сохранилось архитектурное наследие Тевтонского ордена. Цитадель, построенная в начале XIV века в качестве резиденции помезанских епископов, и сейчас остаётся самым крупным сооружением города. В настоящее время в Квидзынском замке находится музей, где собраны предметы искусства, этнографические артефакты, крупная коллекция оружия. Посетители замка смогут заглянуть в подвальные помещения, где раньше располагались виные погреба и пыточные камеры. Сооружение примечательно ещё и тем, что здесь находится самый большой туалет в Европе. Для защитников замка в санитарных целях была построена отдельная башня, соединённая галереей с основным зданием.

Эти места могут стать достойной альтернативой знаменитому замку Тевтонского ордена в Мальборке.

Озёра Любушского воеводства

Любушское Поозёрье, расположенное в западной части страны, включает более 500 водоёмов. Здесь понравится любителям природы, спорта и активного отдыха. Купаться в мае, конечно, рановато, зато можно порыбачить, сплавиться на байдарках или каяках, покататься на лодке по живописным озёрам, проехаться велосипедными маршрутами, идущими вдоль водоёмов. Например, вокруг озера Неслыш проходит 20-километровая велосипедная тропа. Озеро Славске оценят любители бёрдвотчинга — на его берегах расположен птичий заповедник. Озеро Домбе Дуже — одно из лучших мест для рыбной ловли в воеводстве. А озеро Тшеснёвске привлекает туристов особенной красотой. Необычный природный рельеф и холм, возвышающийся над водами озера, делает ландшафт водоёма похожим на фьорды.

Поддомбе

Поддомбе — бывшая рыбацкая деревня, а сейчас небольшой городок Поморского воеводства на берегу Балтийского моря. Это тихий, спокойный приморский курорт. Поспешите насладиться этим спокойствием, пока на Балтике не начался купальный сезон. В Поддомбе нет шумных заведений, а выбор кафе, ресторанов и магазинов невелик. Зато здесь вас будут ждать отвесные скалы, буковые и сосновые леса, широкий песчаный пляж. Туристы, которые хотят быть ещё ближе к природе, могут разместиться в оборудованном кемпинге.

Мыс Стило

Тем, кто ищет большего спокойствия и уединения, стоит заглянуть на мыс Стило, расположенный на территории города Осетник. Несмотря на то, что он находится неподалёку от туристической Лебы, это один из самых диких уголков польской Балтики, окружённый сосновым лесом. Здесь можно долго гулять по пустынному пляжу, слушать шум волн и дышать воздухом, пропахшим мхом и сосновой смолой. В километре от моря, на вершине дюны, возвышается открытый для посетителей действующий маяк, а рядом находится заповедник Хочевские Тисы со столетними тисовыми рощами.