Куда направят российских «миротворцев» из Карабаха? Александр Коваленко

19.04.2024, 12:22

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Служба на Кавказе покажется им «отпуском».

После появления видео с выводом из Карабаха российских «миротворцев» сразу же возник ряд вопросов относительно того, отправятся ли они в зону боевых действий в Украину и, какова их численность, каков потенциал для усиления той или иной локации.

Начнем с цифр. Так называемый российский миротворческий контингент формировался на базе 15-й отдельной мотострелковой бригады 2ОВА Центрального военного округа (известной своими преступлениями в Броварском районе Киевской области) и составлял штатно 1 960 человек.

Данные подразделения не имеют на вооружении тяжелой техники типа основных боевых танков, зато имеют полную штатную комплектацию по ББМ, в основном БТР-82А — 90 единиц. Кроме ББМ подразделения полностью укомплектованы автомобильной и специальной техникой, около 400 единиц.

То есть, в вопросах комплектацией техникой, механизированной компоненты тут более чем достаточно, что крайне редко для подразделения РОВ в зоне БД в Украине.

Так же, подразделения российского миротворческого контингента были сформированы из кадровых военных, что значительно отличает их от состава большинства формирований российских оккупационных войск, формируемых сейчас из кого ни попадя, но есть нюанс. У кадровиков нет того опыта боевых действий, который есть у кого ни попадя. В целом, для двух тысяч счастливчиков из российского миротворческого контингента, нахождение в Карабахе было отпуском, а теперь их с предельно высокой вероятностью закинут в самый ад.

Конечно, 2 тысячи человек не сыграют особой погоды по зоне боевых действий, но в той зоне, где они появятся, определенное давление все же повысится. С учетом того, где оперирует 15-я ОМСБр, это может быть либо район Авдеевки, либо Лиманское направление. Хотя, с учетом роста важности для командования российских оккупационных войск наступления на Часов Яр, не исключено появление этих тел и в данной локации.

Александр Коваленко, «Фейсбук»