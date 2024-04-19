В Витебской области пропал свет из-за снегопада 19.04.2024, 12:37

Энергетики перешли в режим повышенной готовности.

Снегопад в Витебской области, который обрушился на этот регион 19 апреля, привел к отключению электричества.

«Неблагоприятные погодные условия привели к временным отключениям электрической энергии в некоторых населенных пунктах преимущественно Оршанского, Сенненского и Толочинского районов. По состоянию на 11.30 в устранении нарушений задействованы семь бригад, около 40 человек, семь единиц спецтехники», — рассказали в «Витебскэнерго».

Местные энергетики перешли в режим повышенной готовности. Сегодня с утра в Витебской области резко ухудшилась погода. Там идет сильный мокрый снег, ситуацию осложняет порывистый ветер.

В Витебском облисполкоме рассказали, что на борьбу со снегом вышли более 200 коммунальников. Приостановлены весенне-полевые работы.