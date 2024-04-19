Украина нарушила красную линию Кремля? 4 Петр Олещук

19.04.2024, 12:54

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Путин и «линии» не уберег, и перед ребятами неудобно получилось.

Вот стало известно, что подразделения СБУ недавно поразили российскую радиолокационную станцию (РЛС) дальнего действия в Брянской области, которая контролировала небо на 700 км вглубь Украины. РЛС стоимостью $100 млн поразили семью дронами-камикадзе самолетного типа. Комплекс «Небо-У» помогал врагу выявлять украинские средства поражения и поддерживал бомбардировщики, которые атакуют КАБами украинское приграничье. Кроме того, у РФ стало меньше возможностей обнаруживать воздушные цели вдоль северной границы Украины.

И сразу же в американском издании Newsweek выходит публикация, что, мол «Украина пересекла красную линию». Речь о том, что Украина с помощью беспилотника атаковала российский загоризонтный радар 29B6 «Контейнер», в городе Ковылкино Республики Мордовия.

Этот удар, по мнению журналистов, является возможным нарушением одной из красных линий для использования ядерного оружия — «срыв ответных действий ядерных сил», согласно формулировке указа Кремля, подписанного Путиным в 2020 году.

В ответ на это так и хочется спросить у американцев: «Собственно, и что?».

Возможно, все эти «красные линии» существуют только в вашем собственном сознании, и даже кремлевское руководство не до конца помнит, где именно оно те «линии» проводило?

Опять выходила очередная публикация на тему «красных линий». «Украинское нападение на Крым приведет к ядерному удару» — Forbes пишет, что это якобы посол РФ лично сказал Илону Маску. Издание заявляет, что это, вероятно, и стало причиной того, что Маск отказался финансировать Starlink для Украины.

И что? Чего только в том Крыму за последнее время не случалось. И где «красные линии»? Получается, Маск записался в кремлевские пропагандисты зря? Как в том анекдоте — и «красные линии» не уберег, и перед ребятами неудобно получилось.

Концепция «красных линий», старательно вырисованных Западом в случае российской агрессии против Украины, уже давно потеряла всякую связь с реальностью.

Сбить ракету, которая влетает в воздушное пространство НАТО, это, как известно, страшная «красная линия». Ее Величество Ракета или Его Высочество Шахед не должны сбиваться силами НАТО, ибо немедленно наступит что-то страшное. Мистическим образом это настолько повлияет на кремлевских вождей, что те немедленно бросятся объявлять Третью мировую.

Кстати, там недавно войска отдельных государств НАТО героически отражали атаку ракет и шахедов на Израиль. Как известно, шахеды иранцы уже скоро как два года поставляют россиянам. А что, если они какие-то из шахедов должны были направить россиянам, но в последний момент бросили на Израиль? Не эскалация ли сбить такой священный почти-российский шахед? Никто не думал в таком ключе? А зря. Занимаются себе бездумной эскалацией.

Если серьезно, то за два года деэскалации мир получил такую «эскалацию», которая когда-то казалась почти невозможной. Что ж, думаю так и до Третьей мировой додеэскалировать недолго.

Петр Олещук, «Фейсбук»