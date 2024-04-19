В Гомеле работник в одиночку остановил цех своего завода 3 19.04.2024, 13:20

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Иван Помесячный

Фото: газета "Советский район"

Речь идет про Гомельский завод пусковых двигателей.

В суде Советского района Гомеля 12 апреля к трем годам колонии приговорили сотрудника ОАО «Гомельский завод пусковых двигателей» Ивана Помесячного. Его обвинили в «блокировке или модификации компьютерной информации, повлекшей тяжкие последствия» по ч. 3 ст. 350 Уголовного кодекса. Приговор вынес судья Александр Мохарев, сообщают правозащитники.

По версии обвинения, 16 ноября 2022 года Иван Помесячный удалил доступ к системным файлам, приведя в неисправное состояние программное обеспечение. Его действия заблокировали «компьютерную систему» и повлекли «тяжкие последствия в виде материальных затрат, направленных на привлечение подрядной организации для выполнения работ по разработке новых программ, документации и работ, в сумме 99 000 рублей».

В результате Ивану Помесячному назначили три года лишения свободы в колонии усиленного режима. Кроме этого, гомельчанина обязали выплатить предприятию 98 500 рублей в счет возмещения ущерба.