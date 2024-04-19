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Звезду «Что? Где? Когда?» Федора Шведова приговорили к 3,5 годам колонии

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  • 19.04.2024, 14:27
  • 3,876
Звезду «Что? Где? Когда?» Федора Шведова приговорили к 3,5 годам колонии
Федор Шведов

Такое решение принял Гродненский областной суд.

В Гродненском областном суде 19 апреля озвучили приговор 48-летнему Федору Шведову. Его обвинили по ст. 361-2 Уголовного кодекса («финансирование деятельности экстремистского формирования»). Судья Виталий Кулеш назначил Федору три с половиной года лишения свободы, сообщает «Весна».

На суде Шведов вину признал частично. Он пояснил, что «не намеревался предоставлять денежные средства экстремистским формированиям, а деньги переводил в благотворительных целях для оказания помощи в оплате штрафов, услуг адвокатов, медикаментов людям, участвовавшим в протестных акциях».

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