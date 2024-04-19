Белорусский иллюзионист заявил, что умеет читать мысли, но его обманули на $110 тысяч 1 19.04.2024, 14:46

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Раскусить мошенников он не смог.

Василий Веренич называет себя иллюзионистом, менталистом и микромагом. Он заявляет, что магия — это его профессия. Для реализации очередного магического проекта Василий отправился в Казахстан, где особые способности не помогли ему вычислить мошенников.

Веренич поехал в Алматы в 2013 году, там он хотел запустить бизнес-проект и купить недвижимость. Для гастролей он заказал реквизит у мастера, который работал неофициально в подвале одного из домов. Это не вызвало у фокусника подозрений: он отдал мастеру более 40 тысяч долларов. Но вместо реквизита услышал лишь угрозы в свой адрес. Полиция белорусу, как он утверждает, не помогла, сообщает gomel.media.

Через три года Веренич познакомился с компанией, в которой были и сотрудники правоохранительных органов. Один из участников этой компании попросил у белоруса в долг 5 тысяч долларов. Деньги он вскоре вернул, но это, как оказалось, была проверка.

Через некоторое время этот же человек попросил в долг куда большую сумму. Веренич деньги передал — и больше их не видел. В 2020 году Василий обратился в полицию. Но следователем, по его словам, назначили друга подозреваемого. Дело в итоге закрыли и даже потеряли, обращения в другие инстанции ни к чему не привели. Веренич потерял еще 59 тысяч долларов.

Но и это не все: вскоре он вновь заказал реквизит — и его вновь обманули. На этот раз на 11 тысяч долларов. Обманул белоруса даже юрист — он по доверенности отменил все все юридические действия Веренича. Мужчина полагает, что юрист был в сговоре с мошенниками.

Потеряв за 11 лет 110 тысяч долларов, Веренич обратился в посольство Беларуси в Казахстане, в СМИ, а также записал видеообращение, чтобы придать ситуацию огласке. Полиция Алматы начала проверку по факту мошенничества.