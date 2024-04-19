В Беларуси ввели «особую» пенсию 3 19.04.2024, 14:56

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Кто ее будет получать?

Белорусское правительство дополнило свое предыдущее постановление о пенсиях за особые заслуги и внесло космонавтов в список тех, кто может ее получить. Новый документ опубликован 19 апреля на Национальном правовом-интернет портале.

Изменения приняли после того, как ранее Александр Лукашенко издал указ «О статусе беларусского космонавта».

Величина «космической» пенсии не сообщается.

Напомним, что в истории современной Беларуси первой из наших соотечественников в космос отправилась стюардесса «Белавиа» Марина Василевская. После ее полета Лукашенко своим указом ввел в стране «статус космонавта».

Однако любопытно, что еще перед полетом во время пресс-конференции российский космонавт, уроженец Беларуси Олег Новицкий, который был в составе экипажа вместе с Василевской, отвечая на вопрос о возможных вариантах развития полетов белорусов в космос, отметил, что пока они не могут проходить профессиональную подготовку наравне с россиянами и не могут стать космонавтами.

«Хотелось бы все-таки, чтобы граждане Беларуси могли спокойно проходить подготовку к космическим миссиям в центре подготовки космонавтов, потому что у нас сейчас только гражданин России может быть космонавтом. В этом плане, я думаю, главы государств могут найти какое-то компромиссное решение, чтобы убрать эту небольшую границу и совместно готовиться к космическим миссиям», — рассказал тогда Новицкий.

Таким образом, получается, что Марина Василевская летала на МКС не в статусе космонавта и подготовку проходила не такую, как проходят профессиональные российские космонавты.

Добавим, что Марина Василевская отправилась на МКС со второй попытки 23 марта. Старт экипажа корабля «Союз МС-25» был намечен на 21 марта. Однако пуск отменили в последний момент. Причиной тогда назвали «просадку напряжения химического источника тока». «Союз МС-25» с белоруской на борту пристыковался к МКС 25 марта. На Землю она вместе с российским коллегой Олегом Новицким вернулась 6 апреля.