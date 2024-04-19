Лавров заявил о согласии на ввод войск НАТО в Украину 8 19.04.2024, 15:05

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Сергей Лавров

И применении к Украине 5-й статьи Альянса.

В пятницу, 19 апреля, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в случае принятия стамбульских договоренностей к Украине была бы применена 5-я статья НАТО, однако с определенными условиями. Об этом он сообщил в интервью радиостанциям «Говорит Москва», «Спутник» и «Комсомольская правда», пишет «Фокус».

«Гарантии были очень простые. В итоге мы были готовы пойти на то, чтобы, как хотела украинская делегация, эти гарантии были предельно серьезными», — заявил российский министр.

Вместе с тем, одним из условий, по словам Лаврова, было неприменение этой статьи, положения которой подразумевают военную помощь Альянса в случае вооруженного нападения, к уже аннексированному Крыму и оккупированным регионам Донбасса.

«Записано было специально, что эти гарантии безопасности не распространяются на Крым и Донбасс, что, в общем-то, означало, что их трогать нельзя, а то никакие гарантии не действуют», — пояснил Лавров.

То есть в случае, если бы эти территории подверглись атаке, то договоренности должны были бы сразу аннулироваться.

Кроме того, в Стамбульском договоре было записано, что в Украине не будет никаких иностранных военных баз и учений с участием третьих стран, «за исключением случаев согласия всех стран-гарантов, включая нас и Китай».

Также главный дипломат страны-агрессора сказал, что у РФ нет никакой веры Украине, и Россия больше не будет делать пауз в боевых действиях ни при каких условиях.

Лавров подчеркнул, что в России сегодня полностью уверены: «специальную военную операцию» нужно продолжать.