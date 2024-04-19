Как легко очистить вареные яйца от скорлупы? 2 19.04.2024, 15:12

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Понадобиться только один маленький предмет.

Кажется, что нет ничего проще, чем просто сварить яйцо. Однако даже опытные хозяйки часто сталкиваются с тем, что сваренное яйцо никак не хочет очищаться от скорлупы. Многие смирились с эти фактом, но на самом деле есть проверенный способ, который может раз и навсегда избавить вас от проблемы плохо очищающейся скорлупы, пишет telegraf.news.

Аккуратный внешний вид яйца не только преображает блюдо эстетически, но и позволяет более экономно расходовать сам продукт. Иногда на стенках снятой скорлупы может закрепиться столько белка, что это даже расстраивает. Как бы то ни было, когда вы нуждаетесь в идеально сваренных яйцах, вы можете прибегнуть к небольшой хитрости.

Для того чтобы скорлупа после варки легко сходила с яиц, её следует проколоть иглой. В этом случае вода во время варки яйца зайдёт под скорлупу и поможет белку от неё открепиться.

Как проколоть яйцо правильно?

Делать эту процедуру следует, соблюдая осторожность и принимая во внимания несколько моментов.

Во-первых, прокалывать скорлупу нужно строго с тупого конца. Именно там находится «воздушная камера» в которую должна во время варки поступить вода. Если проколоть яйцо в другом месте, то хитрость не сработает. Вероятнее всего, во время варки яйцо просто растрескается и белок вытечет.

Во-вторых, во время варки в воду следует добавить немного соли. Нескольких ложек будет достаточно. Это поможет предотвратить вытекание большого количества белка через отверстие.

В-третьих, перед совершением процедуры яйца следует помыть. Это позволит нивелировать риски, связанные с проникновением грязи и микробов под оболочку скорлупы.

Прокол можно сделать с помощью швейной иглы, булавки или даже канцелярской кнопки. Более того, вы можете приобрести специальный прокалыватель для яиц. Сегодня они в изобилии представлены на популярных маркетплейсах.

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Ещё несколько советов по варке яиц

Не стоит бросать холодные яйца в кипящую воду. Очень велик риск того, что они лопнут и содержимое вытечет. Лучше положите яйца в кастрюлю с холодной водой сразу с началом варки.

Яйца лучше варить на медленном огне. Это также застрахует от риска растрескивания.

Если яйцам до четырех дней, их нужно варить на три минуты дольше.

После окончания варки слейте кипяток и залейте яйца холодной водой. Можно даже немного надбить скорлупу. Это поможет очистить яйца без затруднений.

Проверить, сварилось ли яйцо, можно, положив его на поверхность и раскрутив вокруг своей оси.

Если яйцо крутится быстро — оно готово, если медленно — сырое.