Собчак рассказала о своей любимой белорусской туши для ресниц 1 19.04.2024, 15:23

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И насмешила соцсети.

Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем аккаунте в Instagram рекламу белорусского косметического бренда Luxvisage и вызвала диссонанс и смех у пользователей.

«Если вы не пританцовываете от любимой косметики, то я даже не знаю… Основано на реальных событиях. Я и мои фавориты от luxvisage.cosmetics», — рассказала она в пояснении к ролику, в котором открывает белорусскую тушь Luxvisage XXL и гель для бровей, а дальше на кадрах появляется танцующий енот и подпись «я, когда купила косметику от Luxvisage».

Пользователи соцсети оставили под этим видео многочисленные комментарии, большинство из них признались, что этот ролик их насмешил.

«Ох, сколько же наши белорусы отвалили бабла на рекламу. Чувствую, цена на косметику Люкс Визаж взлетит», «Ирина Шейк и GJ, Ксения Собчак и Luxvisage, что дальше?! Филипп Киркоров и Фикс Прайс?», «Ну, явно не Люкс Визаж вас делает счастливой, Ксения», «То ли у Luxvisage все так хорошо, то ли у Ксении Анатольевны все так плохо. Диссонанс», «luxvisage.cosmetics просто весь рекламный бюджет на год потратили», «Я несколько раз пересмотрела, думала, почудилось. Ксения нашу косметику рекламирует», — высказали мнение комментаторы.

Некоторые отметили, что гель для бровей этого бренда действительно хороший.

Напомним, что в 2015 году российский модный эксперт и ведущая «Модного приговора» Эвелина Хромченко тоже рекламировала тушь Luxvisage XXL. «Находка моего визажиста: тушь Luxvisage XXL производства Беларуси. Обеспечивает ресницы-крылья!» — написала тогда модный критик в Instagram.

Тогда же Ксения Собчак заявила в одном из интервью, что тоже пользуется этим продуктом.

«Кризис? Какой кризис? Не станет европейской косметики, всегда можно обратиться к соседям, я уже долгое время пользуюсь Luxvisage, белорусы недавно выпустили. Стоит копейки, а эффект лучше импортных вариантов. Тушь дешевая, но эффект-то нереальный! Я вот вообще поняла, что есть два продукта, которые почему-то у дешевых марок всегда лучше, чем у дорогих. Это тушь и шампунь…» — говорила тогда Собчак.

После таких отзывов вокруг туши в Беларуси возник ажиотаж.