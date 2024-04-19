Волка, бродящего по Витебску все еще не поймали 2 19.04.2024, 15:40

Идут вторые сутки поисков.

В витебских городских чатах переполох: уже целые сутки в них обсуждают передвижения большого черного волка по городу. Животное видят на городских улицах, во дворах и на детских площадках. На поимку животного брошены силы милиции, которую сопровождает настоящий егерь, отмечает «Онлайнер».

В сети появилось впечатляющее видео, где волк бегает по детской площадке на улице Ленинградской. В этот момент поблизости находились и дети, и взрослые, случайные прохожие. К счастью, никто не пострадал.

По заявлению витебского исполкома, в данный момент отловом предполагаемого волка заняты сотрудники милиции, обеспечивающие круглосуточное патрулирование улиц. А сопровождает их егерь со специальным оборудованием для поимки животного. Витеблян просят проявлять бдительность и осторожность. Ни в коем случае не приближаться к животному, не оставлять детей одних на детских площадках и улицах города.

Очевидцы из чатов уже идентифицировали в животном черного канадского волка, но эту информацию пока нельзя считать достоверной. Внятных догадок, откуда в городе появился редкий волк, пока тоже нет. Директор витебского зоопарка Ирина Орлова уже заверила, что все местные волки остались на месте и наделавшее шуму животное к зоопарку отношения не имеет.

По состоянию на пятницу, 19 апреля, животное все еще не поймали. Дежурство отрядов милиции, сотрудников питомников и егеря продолжалось всю ночь. Тем временем журналисты обратились к Сергею Ацецкому — оперирующему хирургу Центра хирургии животных — и показали ему все фото- и видеоматериалы с предполагаемым волком. После оценки специалиста волк перестает быть предполагаемым.

— Животное действительно очень похоже на канадского волка. У него, в отличие от собаки, большая голова за счет массивной жевательной мускулатуры, способной раздробить кость оленя или лося. Относительно короткие ноги, приземистость при передвижении. Важный момент — отсутствие лая. У нас канадские волки не водятся.

В инстаграм-аккаунте Витебского зоопарка тем временем размещен пост, опровергающий факт побега. В комментариях сотрудники напоминают о том, что за сутки волк может преодолеть 70 километров, и к появлении канадского волка в городе они непричастны.