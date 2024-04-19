Политзаключенного Игоря Олиневича снова помещали в ШИЗО 19.04.2024, 15:52

Игорь Олиневич

Неизвестно, сколько времени он там провел.

Политзаключенного Игоря Олиневича недавно помещали в штрафной изолятор. Об этом сообщает telegram-канал «Право на восстание».

Неизвестно, сколько суток он провел в ШИЗО. В этом году администрация жодинской тюрьмы неоднократно бросала политзаключенного в штрафной изолятор.

Напомним, что Игоря Олиневича задержали при переходе границы Беларуси в ночь с 28 на 29 октября 2020 года. Его обвинили по ряду статей. В результате политзаключенного приговорили к 20 годам колонии усиленного режима.

Позже ему усилили наказание и перевели на тюремный режим в Жодино.