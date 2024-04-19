Правительство РФ засекретило в бюджете рекордную за 20 лет сумму 3 19.04.2024, 16:18

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Речь идет про триллионы рублей.

Российские власти продолжают наращивать секретные расходы федерального бюджета, скрывая гигантский «счет» за войну с Украиной, которая уже обошлась налогоплательщикам в 10 трлн российских рублей и будет стоить еще 11 трлн по итогам текущего года.

В 2023 году практически каждый четвертый рубль, потраченный правительством, ушел на засекреченные статьи, сообщает РБК со ссылкой на данные системы «Электронный бюджет».

Доля «тайных» расходов — 22,6% — стала рекордной за два десятилетия доступной статистики (с 2005 года), а общая сумма достигла 7,33 триллиона рублей. Изначально на засекреченные статьи в бюджете-2023 было заложено 6,37 трлн рублей, но по факту такие расходы превысил план почти на 1 трлн рублей.

По сравнению с 2022 годом (3,733 трлн рублей) объем тайных ассигнований взлетел на 97%. Практически все дополнительные траты федеральной казны оказались секретными: открытые расходы в прошлом году составили 25 трлн рублей и не изменились по сравнению с 2022 годом. В общей сложности бюджет потратил 32,35 трлн рублей — на 1,35 трлн больше, чем годом ранее, и на почти 2 трлн больше, чем власти закладывали в план.

Секретная часть бюджета в 1,8 раза превысила траты на поддержку национальной экономики (4,1 трлн рублей), почти в 5 раз — расходы на здравоохранение и образование (по 1,5 трлн рублей) и в 91 раз — ассигнования на систему ЖКХ (851 млрд рублей).

Совокупные «тайные» расходы оказались равны почти двум бюджетам Москвы (4,4 трлн рублей), шести годовым бюджетам Санкт-Петербурга (1,2 трлн рублей) и более 300 годовым бюджетам беднейших регионов, таких как Калмыкия или Еврейская автономная область (20-22 млрд рублей).

Очевидно, что доля закрытых статей будет примерно соответствовать расходам на оборону и силовые структуры, указывает директор центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.

Впрочем, под гриф «секретно» попадают не только военные финансы, но в и целом государственная статистика, отмечает он: с весны 2022 года Минфин не раскрывает, сколько тратит по отдельным бюджетным статьям, а в феврале 2023 года был принят закон, позволяющий правительству убирать из публичного доступа любые официальные данные.

На основании этого документа была засекречена закрыта статистика по добыче нефти и газа в России, таможенная статистика, а также ЦБ о структуре золотовалютных резервов страны.