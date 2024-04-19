Украинские защитники 59-ой бригады провели удачный штурм позиций оккупантов 19.04.2024, 16:43

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Ликвидированы десятки россиян.

Комитет стратегических коммуникаций ВСУ продолжает демонстрировать успешную работу защитников на фронте. Опубликовано видео отработок по россиянам разведывательного подразделения 59-й отдельной мотопехотной бригады.

На нем видно, как защитники зачищают территории, где спрятались российские оккупанты — забрасывают взрывчатку прямо в окна домов, где засели вражеские войска. После этого взрывной волной их поднимает в воздух.

Защитникам удалось ликвидировать в рамках этой операции десятки россиян.

«Штурм — только верхушка кропотливой командной работы, без которой удачного результата не было бы: разведка, детальная планировка, скрупулезная подготовка, — рассказывают в «СтратКоме». — Именно благодаря этому нашим ребятам удается выполнить боевое задание быстро и эффективно, а главное — без потерь».