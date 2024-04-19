BILD нашла у пророссийского депутата из Германии бизнес в Беларуси 19.04.2024, 18:23

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Йорг Дорнау

Теперь ему грозит штраф.

Депутат земельного парламента Саксонии от праворадикальной «Альтернативы для Германии» («АдГ») Йорг Дорнау с 2020 года зарегистрирован как владелец сельскохозяйственного бизнеса в Беларуси. Его предприятие можно найти в Едином государственном реестре Беларуси под названием ООО «Цыбулька Бел», пишет немецкая газета Bild.

Компания Дорнау обрабатывает несколько сотен гектаров в Лидском районе Гродненской области, который находится рядом с литовской и польской границей. «Цыбулька Бел», кроме овощей, выращивает также бахчевые культуры и корнеплоды.

Вести такой бизнес депутатам по законам Германии не запрещено, однако Дорнау не указал свое предприятие в декларации, которую подавал администрации земельного парламента. Согласно регламенту ландтага Саксонии, каждый депутат должен отчитаться о своем бизнесе и других работах.

На сайте земельного парламента указана только компания Дорнау из его родного города Борна недалеко от Лейпцига. Ни о каких компаниях, зарегистрированных в Беларуси, депутат не заявлял.

«Дорнау не сообщал парламенту никакой информации о какой-либо предпринимательской деятельности в Беларуси. После соответствующего сообщения от Welt am Sonntag глава парламента земли попросил господина Дорнау прокомментировать ситуацию», — заявила представительница парламента Иво Клатте на вопрос Bild.

В случае, если нарушение регламента будет доказано, Дорнау может получить крупный штраф. В худшем случае ему придется выплатить более 40 тысяч евро.

Сам Дорнау пока что не комментирует ситуацию.