Россияне похитили и убили американца, воевавшего за «ДНР» 19.04.2024, 18:59

Рассел Бентли

Его якобы приняли за шпиона.

Похищенный в «ДНР» американский «военкор» Рассел Бентли убит.

Об этом сообщил «председатель Общественной палаты ДНР» Александр Кофман. «Людмила сообщила, что ее супруг Рассел Бентли «Техас» — убит. Я очень надеюсь, что выродкам это совершившим уже никто и ничего не поможет...», — заявил он. Кофман добавил, что его убийство повлечет за собой «колоссальнейшие репутационные потери» для «ДНР», пишет ASTRA.

Ранее жена Бентли Людмила неоднократно писала о том, что ее мужа похитили военнослужащие из 5-й бригады.

«Моего мужа взяли и продолжают незаконно удерживать военные, танкисты, из 5-й бригады. Рассел был жёстко задержан 8 апреля 2024 г. примерно между 16:20 и 17:00 в районе Автобазы в Петровском районе Донецка», — писала она.

О том, что воевавшего на стороне РФ американца могли похитить военные, заявлял и редактор издания «Русский час» Александр Коробко, где работал Бентли. По его словам, «от свидетелей известно, что [Рассела Бентли] «взяли люди в камуфляже, военной форме». Вероятно, решили, что «шпион» и привезли к военным дознавателям».